Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко виграла дебютну бронзу на турнірі Мастерс в Будапешті

19-річна спортсменка з Дніпропетровщини здобула чотири перемоги на престижних змаганнях в столиці Угорщини. Це вже друга нагорода для нашої країни.

Збірна України з дзюдо продовжує вдало виступати на Мастерсі-2023, який проходить у Будапешті. У п'ятницю бронзова медаль підкорилась Дар'ї Білодід, пише 24 канал.

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Киянка здобула успіх в категорії до 57 кілограмів. У неділю старт на змаганнях взяли ще троє українок. Правда. до нагороди дісталась лише одна.

Юлія Курченко вилетіла після першої ж сутички в категорії до 78 кілограмів. У свою чергу Євгеній Балевський завершив виступи у другому колі у турнірі до 100 кілограмів.

Натомість бронзова медаль підкорилась Єлизаветі Литвиненко. 19-річна дзюдоїстка з Дніпропетровщини здолала Ірісхон Курбанбаєву (Узбекистан) та Анну-Марію Вагнер (Німеччина).

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Зрештою українка поступилась француженці Фанні Естель Посвіте, але отримала право зіграти у втішних матчах за бронзу. Там Єлизавета і здобула дві перемоги над представницями Кореї та виграла бронзу.

Для Литвиненко це перша нагорода на Мастерсі. Раніше дзюдоїстка стала юніорським чемпіоном Європи та бронзовим призером дорослого чемпіонату світу.