Єлизавета II звернулася до збірної Англії: Сподіваюся, в історію увійде не лише результат

Збірна Англії з футболу вперше зуміла пробитися у фінал чемпіонату Європи. Вирішальна гра відбудеться в неділю, 11 липня. З цієї нагоди британська королева Єлизавета II написала звернення до головного тренера команди.

Повідомлення Єлизавети II адресовано тренеру Гарету Саутгейту. У ньому вона пригадала, що на чемпіонаті світу 1966 року збірна Англії здобула перемогу. У фіналі проти збірної ФРН була присутня і королева.

Містер Гарет Саутгейт. 55 років тому мені пощастило бути на чемпіонаті світу з Боббі Муром і побачити, що означає для футболістів і команди перемога у фіналі головного турніру. Хотілося б передати вітання від мене і членів моєї сім'ї з проходженням до фіналу Євро і побажати всього найкращого на завтрашньому матчі. Сподіваюся, в історію увійде не тільки результат, але також дух і гордість від вашої гри,

– йдеться в повідомленні Єлизавети II.

Варто відзначити, що фінал ЧС-1966 відбувся в Лондоні на стадіоні "Вемблі". І саме Єлизавета II вручала кубок переможців капітану англійської збірної Боббі Муру.

Тут же зіграють у фінал Євро-2020 між збірними Англії та Італії. Однак чи буде на ньому присутня Єлизавета II – поки невідомо.

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Фінал Євро-2020 між збірними Англії та Італії розпочнеться о 22:00. Збірна Англії, окрім ЧС-1966, більше нічого не вигравала. Збірна Італії перемогла на чемпіонаті Європи 1968 року. А також чотири рази ставала чемпіоном світу – у 1934, 1938, 1982 та 2006 році.