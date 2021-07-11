Сообщение Елизаветы II адресовано тренеру Гарету Саутгейту. В нем она вспомнила, что на чемпионате мира 1966 года сборная Англии одержала победу. В финале против сборной ФРГ присутствовала и королева.

Мистер Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего в завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но и дух и гордость от вашей игры,

– говорится в сообщении Елизаветы II.

Стоит отметить, что финал ЧМ-1966 состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". И именно Елизавета II вручила кубок победителей капитану английской сборной Бобби Муру.

Здесь же сыграют в финале Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Однако будет ли на нем присутствует Елизавета II – пока неизвестно.

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Финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии начнется в 22:00. Сборная Англии, кроме ЧМ-1966, больше ничего не выигрывала. Сборная Италии победила на чемпионате Европы 1968 года. А также четыре раза становилась чемпионом мира – в 1934, 1938, 1982 и 2006 году.