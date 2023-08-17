Ближче до ранку 17 серпня несподівано над льодовою ареною "УГМК Арена" у Єкатеринбурзі з'явилась чорна хмара диму. Загоряння сталось усередині спортивного багатофункціонального об'єкта, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Знову щось палає та вибухає у Росії

Зазначають, що на площі 10 квадратних метрів загорілись лакофарбові матеріали та утеплювач. Адже сама льодова арена була ще у стадії будівництва.

Із епіцентру пожежі евакуювали 200 людей.

Відео палаючої льодової арени у Росії

Цікаво, що будівництво цього спортивного об'єкта повинне було бути закінчене ще до літньої Універсіади у 2023-му році, але перенесли до грудня наступного 2024-го року.

Хоча тепер спортивні об'єкти у Росії потрібні лише місцевим спортсменам для їх змагань на "болотах". Ще багато років країна-агресора не буде приймати міжнародні змагання після того, як Владімір Путін дав наказав розпочати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 15 серпня Росія завдала ракетного удару по спортивному комплексу Дніпра "Метеор", який був домівкою українських олімпійців, а в епіцентрі удару дивом вижили українські плавці, які жили поруч.