У Росії продовжують забирати усе, що тільки можуть на спортивному фронті. Російський Єкатеринбург більше не є містом-господарем літньої Універсіади-2023.

Скоро росіяни будуть змагатись самі з собою

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) прийняла справедливе рішення забрати у країни-агресора право на проведення Універсіади-2023 року. Також було оголошено, що Росія та Білорусь не зможуть брати участь у подіях, які організовує FISU.

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Але і це ще не кінець. У вересні 2022 року у все тому з Єкатеринбурга повинен був відбутись Кубок світу зі спортивних єдиноборств. Новим господарем престижного старту серед студентів став турецький Самсун.

Засідання щодо літньої Універсіади-2023 відбудеться у Брюсселі з 10 по 12 листопада.

Росія у своєму репертуарі

Цікаво, що генеральний директор Універсіади в Єкатеринбурзі Олександр Чернов у коментарі для російського "МАТЧ ТВ" заявив, що ніхто у Росії не відбирав право на проведення студентських змагань.

Начебто на засіданні у Брюсселі визначиться нова дата Універсіади-2023. Про це повідомив телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

32-га за підрахунком літня Універсіада-2023 повинна відбутись протягом 8 – 19 серпня. У 18 видах спорту будуть розіграні 247 медалей.