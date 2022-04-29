Скоро россияне будут соперничать сами с собой

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла справедливое решение убрать у страны-агрессора право на проведение Универсиады-2023 года. Также было объявлено, что Россия и Беларусь не смогут участвовать в событиях, организуемых FISU.

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Но и это еще не конец. В сентябре 2022 года во всём том из Екатеринбурга должен был состояться Кубок мира по спортивным единоборствам. Новым хозяином престижного старта среди студентов стал турецкий Самсун.

Заседание по летней Универсиаде-2023 состоится в Брюсселе с 10 по 12 ноября.

Россия в своем репертуаре

Интересно, что генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов в комментарии для российского МАТЧ ТВ заявил, что никто у России не отбирал право на проведение студенческих соревнований.

Вроде бы на заседании в Брюсселе определится новая дата Универсиады-2023. Об этом сообщил телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

К слову. 32-я по подсчету летняя Универсиада-2023 должна состояться в течение 8 – 19 августа. В 18 видах спорта будут разыграны 247 медалей.