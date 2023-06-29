Наступного сезону в АПЛ гратиме аж п'ять українців. Наймолодшим та найменш досвідченим із них є Єгор Ярмолюк із Брентфорда.

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Хавбека цього літа перевели до основної команди лондонців. Схоже, що "бджоди" розраховують на українця у довгій перспективі.

Офіційний сайт Брентфорда повідомив про продовження контракту із Єгором. Минулий діяв до 2025 року, але тепер Ярмолюк пов'язав себе із клубом АПЛ до 2028 року.

Нагадаємо, що футболіст є вихованцем Дніпра-1, але за спортклуб провів лише 21 поєдинок протягом трьох сезоні. Влітку 2022-го півзахисника придбав Брентфорд за 1,5 мільйона євро.

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У минулому сезоні Єгор грав за дубль клубу, хоча встиг дебютувати і за основну команду в рамках Кубка Англії. Крім того, Ярмолюк є гравцем збірної України U19, а також викликався і у молодіжну команду.