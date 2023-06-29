27 – 28 червня оголосили футболістів, які допоможуть Україні. Про деяких із них було відомо ще раніше, а тепер підтвердили вже офіційно.

До теми Ще дві легенди Арсенала стали учасниками благодійного матчу на підтримку України

Ще декілька зірок допоможуть Україні

Мова йде про наступних футбольних зірок: Вільям Галлас, Діда, Йон Арне Ріїсе, Лука Тоні, Патрік Бергер, Джолеон Лескотт, Антоніо Валенсія, Михайло Мудрик, Девід Джеймс та зірка серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер.

29 червня Game4Ukraine оголосили нові імена учасників благодійного матчу на підтримку України. Серед них є й українці – Олег Лужний, Євген Левченко та Євген Коноплянка. Серед світових зірок футболу – Сержіньо, Шота Арвеладзе та Массімо Оддо.

Зірковість складу учасників просто неймовірний. Із списком команд можна ознайомитись за посиланням.

Окрім такого легендарного складу на нас ще й чекає символічне протистояння колишнього та теперішнього українського футболу – Андрій Шевченко зіграє проти Олександра Зінченка.

Усі виручені від благодійного матчу кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який у березні 2022 року зруйнували окупанти.