Другий нідерландець в Динамо

Динамо продовжує посилювати свій склад, знаходячи різні можливості для виправлення ситуації. Так, кияни вже дозаявили Кулача та Беніто на новий сезон УПЛ.

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Також "біло-сині" оголосили про підписання новачка. Ним став 22-річний голандський півзахисник Джастін Лонвейк, який виступав за данський Віборг.

Контракт з голандцем підписаний на 5 років. Згідно з даними Transfermarkt, Джастін обійшовся Динамо у 700 тисяч євро.

Хто такий Джастін Лонвейк

Футболіст є вихованцем ПСВ, однак грав лише за юнацьку команду ейндховенців. До переходу у Віборг в 2021 році він також пограв за Утрехт. Разом із данською командою він виграв другий дивізіон у 2021 році, а через рік потрапив і Віборгом до Ліги Конференцій цього сезону.

Цікавий факт. Лонвейк став лише другим гравцем із Нідерландів у Динамо. Першим був Джермейн Ленс, який пограв за киян два сезони (2013-2015).

Всього у 16 матчах за клуб Лонвейк забив 8 голів та віддав 7 асистів. Також у Джастіна є досвід гри за юнацькі збірні Нідерландів до U-19. Його основна позиція – центральний хавбек, але він може зіграти і на флангах.

Скрутне становище Динамо

Динамо вкрай невдало почало сезон. Команда Мірчі Луческу стартувала в УПЛ з двох поспіль поразок, а також не пройшла кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши Бенфіці.

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В Лізі Європи справи у "біло-синіх" також недобрі. Динамо поступилось Фенербахче (1:2) та АЕКу з Ларнаки (0:1) і поки йде без очок.