Колишній футболіст Десни побував на арені, на якій феєрив з "сіверянами". Картушов пригадав ключові моменти чернігівського клубу за останні роки.

Варте уваги Йдуть в Другу лігу, хоча мають місце в УПЛ: клуб, що зупинив існування через війну, готує камбек

Все розпочати з нуля

По завершенні сезону УПЛ, до вже рідного Чернігова, разом зі своєю родиною повернувся Єгор Картушов. Після початку повномасштабної війни з Росією, це перший приїзд футболіста до міста, тож і не дивно, що одним з перших місць колишній гравець "сіверян" відвідав саме стадіон. Картушов побажав агресорам відповідної плати за те, що вони накоїли на території нашої держави.

Дуже боляче дивитись на ці руїни, на це поле, на якому грали такі важливі й пам’ятні матчі. Виходили в УПЛ, розгромивши Зірку, відбирали очки у Шахтаря та перемагали Динамо. Вважаю, що розгромна перемога України над окупантами та розпад Росії буде найкращою помстою за все, що ці виродки зробили з нашим містом і країною,

– зазначив Картушов.

Варто нагадати, що після початку повномасштабної війни Десна призупинила своє існування. Інфраструктура клубу постраждала від злодіянь Росії. "Сіверяни" були вимушені завдатися до крайніх мір та "розпустили" своїх футболістів у вільне плавання (у тому сезоні клуб у не завершеному чемпіонаті фінішував не 7-му місці та претендував на єврокубки). Таким чином Єгор Картушов, який у складі Десни провів 246 ігор, забив 37 голів та віддав 46 асистів, і опинився в харківському Металісті та разом із клубом вилетів до Першої ліги. Проте до вінгера прикутий інтерес в Україні, зокрема, Картушовим зацікавлені Карпати, які нещодавно очолив Мирон Маркевич.