Бывший футболист Десны побывал на арене, на которой феерил с "северянами". Картушов припомнил ключевые моменты черниговского клуба за последние годы.

Достойно внимания Идут во Вторую лигу, хотя имеют место в УПЛ: клуб, остановивший существование из-за войны, готовит камбек

Все начать с нуля

По завершении сезона УПЛ, в уже родной Чернигов, вместе со своей семьей вернулся Егор Картушов. После начала полномасштабной войны с Россией это первый приезд футболиста в город, поэтому и не удивительно, что одним из первых мест бывший игрок "северян" посетил именно стадион. Картушов пожелал агрессорам соответствующей платы за то, что они натворили на территории нашего государства.

Очень больно смотреть на эти развалины, на это поле, на котором играли такие важные и памятные матчи. Выходили в УПЛ, разгромив Звезду, отбирали очки у Шахтера и побеждали Динамо. Считаю, что разгромная победа Украины над оккупантами и распад России будет лучшей местью за все, что эти уроды сделали с нашим городом и страной,

– отметил Картушов.

Следует напомнить, что после начала полномасштабной войны Десна приостановила свое существование. Инфраструктура клуба пострадала от злодеяний России. "Северяне" были вынуждены прибегнуть к крайней мере и "распустили" своих футболистов в свободное плавание (в том сезоне клуб в не завершенном чемпионате финишировал на 7-м месте и претендовал на еврокубки). Таким образом, Егор Картушов, который в составе Десны провел 246 игр, забил 37 голов и отдал 46 ассистов, и оказался в харьковском Металлисте и вместе с клубом вылетел в Первую лигу. Однако к вингеру прикован интерес в Украине, в частности, Картушовым заинтересованы Карпаты, которые недавно возглавил Мирон Маркевич.