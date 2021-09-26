Єдине, що я хотів зробити – прославити Господа Ісуса Христа, і це перемога від нього, – Усик
Джерело:24 канал
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та завоював одразу чотири чемпіонські пояси у важкій вазі в боксі. Після бою Усик дав коментар про цей бій.
За словами Усика, цей бій для нього чимало значить. І відбувся він саме так, як боксер і планував
"Бій відбувся саме так, як я і передбачав. Були моменти, коли Ентоні затискав мене, але це були незначні моменти", – розповів Усик.
Детальніше Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули
Цю перемогу він присвятив своїй родині та Господу Богу.
"Єдине, що я хотів зробити – прославити Господа Ісуса Христа. І це перемога від нього", – зізнався боксер.
Варто відзначити, що боксувати Усику випало на 12-у річницю одруження. Тож після бою він передав привіт доньці, синам та дружині.
"З січня я готувався до цього бою, і був мало з родиною. Хочу побачити як вони ростуть, бавляться. Хочу додому і бути щасливим зі своєю сім'єю", – підсумував боксер.
При цьому боксер переконаний, що це була не його найкраща версія у рингу.