За словами Усика, цей бій для нього чимало значить. І відбувся він саме так, як боксер і планував

"Бій відбувся саме так, як я і передбачав. Були моменти, коли Ентоні затискав мене, але це були незначні моменти", – розповів Усик.

Детальніше Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Цю перемогу він присвятив своїй родині та Господу Богу.

"Єдине, що я хотів зробити – прославити Господа Ісуса Христа. І це перемога від нього", – зізнався боксер.

Варто відзначити, що боксувати Усику випало на 12-у річницю одруження. Тож після бою він передав привіт доньці, синам та дружині.

"З січня я готувався до цього бою, і був мало з родиною. Хочу побачити як вони ростуть, бавляться. Хочу додому і бути щасливим зі своєю сім'єю", – підсумував боксер.

При цьому боксер переконаний, що це була не його найкраща версія у рингу.