Єдина паралімпійська спортсменка з Афганістану попросила допомоги потрапити на Ігри-2020: відео

23-річна паралімпійська спортсменка з Афганістану Закія Худададі, яка змагається в тхеквондо, звернулася за допомогою до Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Худададі не може полетіти на Паралімпійські ігри

Спортсменка не може потрапити на Паралімпіаду в Токіо зі столиці Афганістану Кабула після того, як таліби захопили місто.

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Худададі сказала, що тепер вона "сидить в будинку в ув'язненні" з родичами в Кабулі. В аеропорту панує повний хаос, оскільки афганці намагаються втекти з міста.

"Я навіть не можу з упевненістю і безпекою вийти зі свого будинку, щоб купити щось для себе або потренуватися", – сказала Худададі, яка повинна була прилетіти в Токіо ще 17 серпня, за тиждень до початку Паралімпійських ігор.

Я від імені всіх афганських жінок прошу Міжнародний Паралімпійський комітет допомогти мені. Я маю намір брати участь в Паралімпійських іграх в Токіо-2020. Будь ласка, допоможіть,

– закликала Закія.

Відео звернення спортсменки

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