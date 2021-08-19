Однак спроба вийшла невдалою: частини його тіла пізніше були знайдені в відсіку.

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Хто такий Закі Анварі? Закі Анварі грав в місцевому футболі, а також мав досвід виступів за національну молодіжну команду країни. Афганському футболістові було 17 років.

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15 серпня "Талібан" захопив Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.

Таліби запевняли, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.

Бойовики 18 серпня відкрили вогонь по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 осіб.

У МЗС ОАЕ заявили, що президент Ашраф Гані перебуває у них. У міністерстві оборони Афганістану заявили, що вимагатимуть арешту екслідера за втечу.

Що відбувалось в аеропорту Кабула раніше

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Оскільки регулярні авіарейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

Відео втечі