Ще одна порція допомоги від клубу

Черговий подарунок від футбольного клубу попрямував на фронт. Президент Минаю Валерій Пересоляк передав батальйону "Карпатська Січ" новий позашляховик.

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Відзначимо, що це далеко вже не перший автомобіль, який попрямував до армії із добрих рук власника футбольної команди.

Автівка вже у військових і сьогодні прямує в зону бойових дій. Сподіваємося, що вона стане в нагоді. Віримо в ЗСУ!,

– йдеться у пості.

Активна патріотична позиція футбольного клубу

Ще на початку війни президент клубу Валерій Пересоляк подарував ЗСУ автомобіль Land Cruiser 200, який воїни використають для службових питань.

Однак цей автомобіль став далеко не останнім для української армії від власника Минаю.

На стадіоні Минаю відкрили збір речей для переселенців, який вимушено через агресію Росії покинули рідні домівки. Збирають їжі, медичні препарати, одяг, техніку та інші речі.

Футболісти теж активно доєднались до волонтерства.

Клуб відвіз своїх вихованців у безпечні країни. Угорщина та Італія прийняла частину юних гравців Минаю. Ще група вирушила тренуватись у Чехію та Латвію.

Нагадаємо, що чемпіонат України офіційно достроково закінчений. За підсумками першого коли Минай фінішував у зоні вильоту, поступаючись лише Маріуполю – 15-те місце серед 16-ти клубів. В активі закарпатської команди було лише 10 очок.

У другій частині сезону Минай прагнув реабілітуватись в очах рідних уболівальників, але Росія зіпсувала сусі плани футбольних клубів. Наразі невідома доля наступного сезону. Все залежить від тривалості війни проти країни-агресора.

Повний текст публікації з фейсбуку Минаю

Президент ФК Минай Валерій Пересоляк придбав та передав на потреби батальйону "Карпатська Січ" новий позашляховик. Автівка вже у військових і сьогодні прямує в зону бойових дій.