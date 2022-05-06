Ще одна порція допомоги від клубу
Черговий подарунок від футбольного клубу попрямував на фронт. Президент Минаю Валерій Пересоляк передав батальйону "Карпатська Січ" новий позашляховик.
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Відзначимо, що це далеко вже не перший автомобіль, який попрямував до армії із добрих рук власника футбольної команди.
Автівка вже у військових і сьогодні прямує в зону бойових дій. Сподіваємося, що вона стане в нагоді. Віримо в ЗСУ!,
– йдеться у пості.
Активна патріотична позиція футбольного клубу
- Ще на початку війни президент клубу Валерій Пересоляк подарував ЗСУ автомобіль Land Cruiser 200, який воїни використають для службових питань.
- Однак цей автомобіль став далеко не останнім для української армії від власника Минаю.
- На стадіоні Минаю відкрили збір речей для переселенців, який вимушено через агресію Росії покинули рідні домівки. Збирають їжі, медичні препарати, одяг, техніку та інші речі.
- Футболісти теж активно доєднались до волонтерства.
- Клуб відвіз своїх вихованців у безпечні країни. Угорщина та Італія прийняла частину юних гравців Минаю. Ще група вирушила тренуватись у Чехію та Латвію.
Нагадаємо, що чемпіонат України офіційно достроково закінчений. За підсумками першого коли Минай фінішував у зоні вильоту, поступаючись лише Маріуполю – 15-те місце серед 16-ти клубів. В активі закарпатської команди було лише 10 очок.
У другій частині сезону Минай прагнув реабілітуватись в очах рідних уболівальників, але Росія зіпсувала сусі плани футбольних клубів. Наразі невідома доля наступного сезону. Все залежить від тривалості війни проти країни-агресора.
Повний текст публікації з фейсбуку Минаю