Ще одна порція допомоги від клубу

Черговий подарунок від футбольного клубу попрямував на фронт. Президент Минаю Валерій Пересоляк передав батальйону "Карпатська Січ" новий позашляховик.

Читайте також Динамо зібрало 22 мільйони гривень у благодійному турне для України

Відзначимо, що це далеко вже не перший автомобіль, який попрямував до армії із добрих рук власника футбольної команди.

Автівка вже у військових і сьогодні прямує в зону бойових дій. Сподіваємося, що вона стане в нагоді. Віримо в ЗСУ!,
– йдеться у пості.

Активна патріотична позиція футбольного клубу

  • Ще на початку війни президент клубу Валерій Пересоляк подарував ЗСУ автомобіль Land Cruiser 200, який воїни використають для службових питань.
  • Однак цей автомобіль став далеко не останнім для української армії від власника Минаю.
  • На стадіоні Минаю відкрили збір речей для переселенців, який вимушено через агресію Росії покинули рідні домівки. Збирають їжі, медичні препарати, одяг, техніку та інші речі.
  • Футболісти теж активно доєднались до волонтерства.
  • Клуб відвіз своїх вихованців у безпечні країни. Угорщина та Італія прийняла частину юних гравців Минаю. Ще група вирушила тренуватись у Чехію та Латвію.

Нагадаємо, що чемпіонат України офіційно достроково закінчений. За підсумками першого коли Минай фінішував у зоні вильоту, поступаючись лише Маріуполю – 15-те місце серед 16-ти клубів. В активі закарпатської команди було лише 10 очок.

У другій частині сезону Минай прагнув реабілітуватись в очах рідних уболівальників, але Росія зіпсувала сусі плани футбольних клубів. Наразі невідома доля наступного сезону. Все залежить від тривалості війни проти країни-агресора.

Повний текст публікації з фейсбуку Минаю