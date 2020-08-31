Для тих, хто не знає, хайкінг – це піша прогулянка маркованими стежками в пересіченій (часто гірській) місцевості.

Свій відпочинок можна організувати по-різному. Хтось полюбляє лежати на березі моря, наче тюлень, та об’їдатися на all-inclusive, а потім проклинати цей самий all-inclusive, зважуючись після відпустки. Хтось надає перевагу активним подорожам до інших країн, і все більшої популярності набуває спортивний відпочинок: велотуризм, усілякі різновиди водної та повітряної активності, альпінізм, орієнтування, біг та багато іншого.

Хайкінг унікальний з багатьох причин. Він не потребує хорошої спортивної форми, не становить небезпеки для життя й не створює небажані навантаження для здоров’я, однак водночас він забезпечує постійний рух і драйв, а ще дає можливість насолодитися змінним ландшафтом навколо. Для хайкінгу не потрібне спеціальне спорядження – достатньо зручного одягу та взуття. Той, хто хоче, може взяти з собою невеликий рюкзак із водою та снеками. Для підстраховки вам не завадить надійний смартфон із потужною батареєю, в якому є попередньо встановлений навігатор.

Стежки для хайкінгу можуть бути різних рівнів. Це як 5-кілометровий маршрут рівною місцевістю, так і 30-кілометровий із набором висоти до трьох кілометрів. У Європі хайкінг дуже популярний. У багатьох містах і селах, недалеко від яких є ліси, схили чи гори, можна побачити знаки, на яких зображені чоловічки з рюкзаками. Часто на них вказано назву маршруту й відстань, яку доведеться подолати.

Маршрути для хайкінгу можна знайти майже всюди. Навіть у Києві, наприклад, у парку "Дружби народів" чи в лісі на околиці Виноградаря. Але оскільки маркованих маршрутів ще немає, хайкінг може несподівано перетворитися на орієнтування. Були випадки, коли люди губилися в лісі за пів кілометра до околиць міста, тому без навігатора вам не впоратися. Одним із оптимальних варіантів буде захищений смартфон від українського бренду Sigma mobile. Випробуваний в екстремальних умовах, батарея ємністю від 5000 мА*г (вистачить на кілька днів і до цілого тижня в залежності від активності користування), повний захист від води, пилу й бруду. Достатньо буде бюджетного X-TREME PQ20. Для довгих походів краще підійде X-TREME PQ39MAX з акумулятором ємністю 9000 мА*г. Існує також багато навігаційних додатків, якими ви можете скористатися. Наприклад, ви можете встановити Maps.me та, на всякий випадок, карти Google, аби прокласти маршрути невідомою місцевістю.

Лайфхак для любителів додати трохи адреналіну в кров: зайдіть у незнайомий ліс на кілька кілометрів, а потім спробуйте зробити кільце, щоб повернутися до початку іншими доріжками. Якщо вам вдалося вийти без навігатора, можете пишатися собою. Але цікавіше трохи заблукати й не поспішати використовувати навігатор – тоді ви відчуєте стільки драйву та несподіваних "тваринних" емоцій! Також ви можете піти в ліс із другом чи партнером/партнеркою та, поблукавши трохи, приголомшити друга/чоловіка/дружину пропозицією вивести їх назад. Проте пам’ятайте, що такі експерименти слід проводити лише в ясну, недощову погоду, і треба неодмінно мати з собою навігатор, на якому буде видно лісові стежки.

Та все ж для справжнього хайкінгу потрібні гори й марковані маршрути. Карпати чудові, адже підйом на Говерлу чи Петрос із Заросляка чи Козьмещика – класичний приклад хайкінгу. У Карпатах є десятки перевірених маркованих маршрутів і тисячі "диких" стежок, які, на жаль, поки не готові до безпечного й комфортного проходження.

Підйом на Говерлу дуже важкий для непідготованих, але дійти до вершини може практично кожен. Головне – мати бажання та приємну компанію. Мій 4-річний син, 130-кілограмовий співробітник і навіть 70-річна мама змогли дійти до кінця маршруту. Під час маршруту я постійно чув виразні "вау!" і "очманіти!" від молоді та "овва!" від старшого покоління, коли погляд хайкерів падав на краєвиди, що відкривалися згори.

Чи вартий підйом на Говерлу важких зусиль? Відповідь на це питання можна прочитати на обличчях тих, хто вже піднявся. Ці обличчя сяють. Ви більше ніде не побачите так багато різних людей із однаковими дитячими посмішками.

Пізніше буде опублікована історія про Шамоні – поселення у Франції під Монбланом. Це ідеальне місце для любителів хайкінгу й багатьох інших.