Йду з ганьбою, – легендарна українка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар'єру
Джерело:Суспільне Спорт
Перша в історії України паралімпійська чемпіонка з пауерліфтингу Лідія Соловйова оголосила про завершення кар'єри в 42 роки.
Лідія Соловйова у Токіо-2020 посіла четверту сходинку. В останній спробі вона не змогла підняти вагу 108 кг і поступилася бронзовому призеру одним кілограмом.
Дивіться також Україна здобула друге "золото" Паралімпіади: нагороду взяла дебютантка Мар'яна ШевчукСоловйова – перша в історії України Паралімпійська чемпіонка у паверліфтингу. Ця спортсменка дебютувала на Паралімпіаді у Сіднеї-2000, одразу завоювала "срібло". З того часу Лідія виступала на усіх наступних Іграх, постійно здобувала медалі. В її активі – п'ять з дев'яти українських медалей в історії у пауерліфтингу на Паралімпіадах.
Після виступу в сльозах українка заявила, що це був її останній старт у кар'єрі.
Усім велике дякую, усі, хто в мене вірив, особливо особистому тренеру. Останній підхід нам не вдався, і пішла від нас медаль. Вибачте мене всі, кого я не виправдала, підвела. Я хочу усім сказати, що це був мій останній старт. Усім величезне дякую, я йду зі спорту. Звісно, хотілося з хорошою крапкоюпіти, але будемо йти як є. Усім вибачте, що не виправдала довіру. Четверте місце – найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою. Усім бувайте,
– сказала Лідія.
Головні здобутки Лідії Соловйової
- Розпочала кар'єру в 1999 році, у Дніпрі.
- 5-разова медалістка Паралімпійських ігор, 3-разова чемпіонка. Її медалі: "золото": Афіни-2004 (до 40 кг), Пекін-2008 (до 40 кг), Ріо-2016 (до 50 кг), "срібло": Сідней-2000 (до 40 кг), "бронза": Лондон-2012 (до 44 кг).
- У 2019 році здобула "бронзу" чемпіонату світу з результатом 111 кг (вага до 50 кг).