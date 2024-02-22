Півфіналістка Australian Open випустила нову пісню та присвятила її Україні: відео

Даяна Ястремська на початку 2024 року здійснила шалений стрибок у своїй тенісній кар'єрі. Вона першою в історії України дійшла до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії в одиночному розряді та ввірвалася до топ-30 світового рейтингу.

Напередодні у 23-річної одеситки відбулася ще одна знакова подія. Проте цього разу вона не пов'язана зі спортивними досягненнями.

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Ще один талант Ястремської

Друга ракетка України не тільки є професійною тенісисткою, а й займається вокалом. Вона вже мала декілька власних треків, а 22 лютого випустила нову пісню та вперше заспівала українською.

Лірична композиція вийшла в колаборації з латвійським репером Loopout та чеським співаком RODAN. Вона називається "Hearts" (Серця – 24 Канал). Анонсуючи вихід треку, Ястремська розповіла про що ця пісня та присвятила її рідній країні.

Пісня "Hearts" вже вийшла. Це пісня для України, для дітей, про силу, про любов і про зрілість. Підтримайте нас,

– написала Даяна.

Дивіться відео з новою піснею Даяни Ястремської

Зазначимо, що Даяна Ястремська не тільки різностороння особистість, а й активно допомагає своїм землякам. У неї є благодійний фонд "ДІЯ", який нещодавно отримав подяку від 8-го зенітного ракетного дивізіону 160-ї зенітної ракетної одеської бригади.

. Українська тенісистка також активно відстоює українську позицію на міжнародній арені. Вона постійно публікує обстріли рідної Одеси, закликає відсторонити росіян та білорусів від змагань, а на Australian Open-2024 після кожного матчу на камері залишала важливі месседжі на підтримку України.