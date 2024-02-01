Поступилася без шансів незручній суперниці: Ястремська завершила виступ на турнірі в Австрії

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA 500 в австрійському Лінці. Виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії забрав багато сил у нашої тенісистки.

Даяна Ястремська (Україна) – Донна Векич (Хорватія) 0:2 (1:6, 1:6)

Даяна Ястремська стартувала на турнірі у Лінці з непростої перемоги над росіянкою Ерікою Андреєвою. У другому колі українці дісталася в суперниці хорватка Донна Векич, пише 24 Канал.

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Ястремська поступилася третій сіяній на турнірі

Даяна проводила матч на тлі великої втоми. Очевидно, що феєричний виступ на Australian Open та перемога над Андреєвою забрали багато моральних та фізичних сил. Також дався взнаки важкий переліт з Австралії до Австрії. Одеситка виглядала виснаженою під час матчу з Векич.

У першому сеті Даяна виграла лише перший гейм, віддавши шість наступних. Після цього Ястремська взяла паузу. Проте це не допомогло нашій тенісистці. Друга партія пройшла за повної переваги Векич та завершилася з рахунком 6:1 на її користь.

Зазначимо, що матч тривав лише одну годину та шість хвилин. На жаль, Даяна Ястремська завершила виступ на турнірі, вибувши після другого кола.

Додамо, що Ястремська зазнала третьої поспіль поразки у шести очних поєдинках проти Донни Векич. У чвертьфіналі хорватська тенісистка зіграє проти француженки Клари Бюрель.