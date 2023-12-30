Допомогли "маленькі хитрощі": Ястремська перемогла в українському дербі на турнірі в Австралії

В австралійському Брісбені відбулися кваліфікаційні матчі турніру WTA500. За путівку до основної сітки змагань боролися українки Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Даяна Ястремська – Юлія Стародубцева 2:0 (6:3, 6:3)

На шляху до фіналу кваліфікації Даяна Ястремська перемогла представницю Тайваню Шувей Се (2:1), а Юля Стародубцева австралійку Меддісон Інгліс (2:0). Після очної зустрічі одна з українок повинна була залишити турнір, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Ястремської

Матч за участю українських тенісисток тривав півтори години. В першому сеті впевнену перемогу здобула Ястремська – 6:3.

Однак в другому сеті Стародубцева виграла три гейми поспіль. Після цього Ястремська взяла медичну паузу, яка пішла їй на користь.

Після перерви Даяна виграла шість поспіль геймів та завершила матч з рахунком 2:0. Це була перша зустріч на корті суперниць з України.

Відео: Ястремська перемогла Стародубцеву

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