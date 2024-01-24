Приємно творити історію, – Ястремська прокоментувала вихід у півфінал на Australian Open

Українська тенісистка здобула фантастичну перемогу в 1/4 на Australian Open. Вона перемогла чешку Лінду Носкову та вийшла до півфіналу турніру.

Після завершення матчу Даяна коротко прокоментувала свою перемогу над чешкою у флешінтерв'ю на корті. Зокрема їй нагадали, що вона перша тенісистка з кваліфікації, яка вийшла до півфіналу на Australian Open із 1978 року.

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Ястремська: Я дуже щаслива

Я думаю, що приємно творити історію, бо на той час я ще не народилася. Я народилася 2000 року. Тож це наступне покоління. Я дуже щаслива. Я втомилася, але дуже щаслива,

– сказала українка.

Також українку запитали про підтримку мами та стосунки між ними.

"О, моя мама... Вона знає все, про що я думаю. Думаю, нам потрібно ще трохи часу, щоб сходити за покупками. Коли я дивлюся на неї, я розумію, що мені потрібно якнайшвидше поворушити ногами. У мене є татуювання з написом Mother Beauty. Іноді дивлюся на нього, і це нагадує мені, що мені потрібно боротися до кінця", – сказала Даяна.

Історичне досягнення українки

Даяна Ястремська вперше в історії забезпечила собі місце у півфіналі на всіх турнірах Великого шолому. Раніше її найкращий результат був зафіксований на Australian Open-2024, коли вона досягла чвертьфіналу. До цього моменту українська тенісистка не виходила за межі 1/8 фіналу на Вімблдоні у 2019 році.

Даяна Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу на Australian Open.

Півфінал Ястремської також став повторенням історичного рекорду для України на всіх турнірах Великого шолому. До цього етапу доходила лише Еліна Світоліна (тричі): на Вімблдоні у 2019 та 2023 роках, а також на US Open-2019.

Ястремська стала п'ятою кваліфіканткою в історії, яка гратиме у півфіналі турніру Великого шолому. Останнім, хто цього досягав, була британка Емма Радукану на US Open-2021, де вона завершила турнір перемогою.

Зазначено, що Ястремська є наймолодшою українською тенісисткою в історії, яка грає у півфіналі турніру, їй 23 роки.

Наступною суперницею Ястремської стане переможниця протистояння нейтральної тенісистки Анни Калінскої та китаянки Цінь Вень Чжен.