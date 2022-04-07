Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA в Боготі

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла другий матч поспіль на турнірі серії WTA250 в колумбійській Боготі. Вихід до чвертьфіналу дозволить їй повернутися в топ-100 світового рейтингу.

Даяна Ястремська – Сара Еррані 6:3, 7:6

У другому колі турніру українка обіграла представницю Італії Сару Еррані. Матч тривав 1 годину 30 хвилин, пише 24 канал.

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У першому сеті Еррані повела з подвійним брейком 3:0, Даяні вдалося моментально перехопити ініціативу – вона виграла шість геймів поспіль, зробила три брейки та забрала партію, 6:3.

У другому сеті українка відігралася з рахунку 3:5 і врятувала два сетболи – 7:3. Відтак, перемога у двох сетах.

Для Ястремської – це друга перемога поспіль після серії з трьох поразок.

Вона вийшла в 1/4 фіналу в Боготі, де зіграє проти бразилійки Лаури Пігоссі (№212 світового рейтингу). Цей матч відбудеться 8 квітня.

Вихід до чвертьфіналу дозволить українці повернутися в топ-100 світового рейтингу – вона підійметься на 92 позицію.