Даяна Ястремская – Сара Эррани 6:3, 7:6

Во втором круге турнира украинка обыграла представительницу Италии Сару Эррани. Матч длился 1 час 30 минут, пишет 24 канал.

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В первом сете Эррани повела с двойным брейком 3:0, Даяне удалось моментально перехватить инициативу – она выиграла шесть геймов подряд, сделала три брейка и забрала партию, 6:3.

Во втором сете украинка отыгралась со счета 3:5 и спасла два сетбола – 7:3. Следовательно, победа в двух сетах.

Для Ястремской – это вторая победа после серии из трех поражений.

Она вышла в 1/4 финала в Боготе, где сыграет против бразильянки Лауры Пигосси (№212 мирового рейтинга). Этот матч состоится 8 апреля.

Выход в четвертьфинал позволит украинцы вернуться в топ-100 мирового рейтинга – она поднимется на 92-ю позицию.