Вперше за чверть століття: Ястремська ввійшла в історію турнірів серії Grand Slam

У понеділок, 22 січня, Даяна Ястремсьска зіграла свій матч 1/8 фіналу Australian Open. Суперницею українки стала "нейтральна" тенісистка Вікторія Азарєнко.

Уродженка Одеси здобула фантастичну перемогу над колишньою першою ракеткою світу у двох сетах. Даяна вперше у кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії та турнірів серії Grand Slam загалом.

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Неймовірний успіх Даяни Ястремської

Для української тенісистки цей тріумф став уже сьомим у Мельбурні, адже вона стартувала на австралійському мейджорі з кваліфікації. Вже в основній сітці турніру Даяна Ястремська встигла переграти двох чемпіонок турнірів серії Grand Slam – Маркету Вондроушову та Вікторію Азарєнко.

Таке досягнення є історичним – наша землячка стала першою кваліфаєркою з 1999 року, якій вдалося переграти двох тріумфаторок мейджорів. До цього востаннє це вдавалося австралійці Єлені Докіч, яка на Вімблдоні перемогла Мері Пірс та Мартіну Хінгіс.

Ба більше, у Відкритій ері тенісу, яка веде свій відлік з 1968 року, більше ніхто не може похизуватися подібним. Фантастичний успіх!

. У чвертьфіналі Australian Open-2024 Даяна Ястремська зустрінеться з чеською тенісисткою Ліндою Носковою, яка переграла Еліна Світоліну на відмові через травму українки. Також у вісімку найкращих потрапила й Марта Костюк.

Зазначимо, що у півфіналах Відкритого чемпіонату Австралії представниці України ще жодного разу в історії не грали, тож тримаємо кулачки та чекаємо на ще одну епохальну звитягу!