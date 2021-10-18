Ястремська покидає Кубок Кремля: українка поступилася росіянці у двох сетах

18 жовтня 2021 , 16:41
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Джерело:

24 канал

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла російській тенісистці Анні Калінській на старті Кубку Кремля, що проходить у Москві. Вона достроково залишає турнір.

Даяна Ястремська – Анна Калінська 0:2 (6:7, 4:6)

До цього спортсменки зустрічалися лише одного разу. У 2017 році Ястремська перемогла Калінську у двох сетах. 

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Матч тривав 2 години та 6 хвилин. Тай-брейк першої партії був ключовим моментом між тенісистками. 

Ястремській двічі вдалося зробити брейк за рахунку 2:2 та 3:3. Втримати перевагу українці не вдалося. 

Даяні вдалося відігратися на тай-брейку, проте перемогти у першому сеті вона не змогла. 

Друга партія розпочалася для українки не найкращим чином. Вона стартувала з невдалого гейму. Після чого Калінська зробила ще один брейк за рахунку 3:1.

Відігратися Ястремській не вдалося, тож вона достроково завершує свою боротьбу на турнірі у Москві.

  • Для Ястремської це вже друга поразка на турнірах WTA. Перед цим вона програла у другому раунді змагань на турнірі в Індіан-Веллсі, де поступилася Паулі Бадосі. 
  • Також у турнірі у Москві зіграють ще три українці: Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Ілля Марченко.
Автор: Дарина Жданович