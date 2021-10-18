Ястремська покидає Кубок Кремля: українка поступилася росіянці у двох сетах
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Даяна Ястремська програла російській тенісистці Анні Калінській на старті Кубку Кремля, що проходить у Москві. Вона достроково залишає турнір.
Даяна Ястремська – Анна Калінська 0:2 (6:7, 4:6)
До цього спортсменки зустрічалися лише одного разу. У 2017 році Ястремська перемогла Калінську у двох сетах.
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Матч тривав 2 години та 6 хвилин. Тай-брейк першої партії був ключовим моментом між тенісистками.
Ястремській двічі вдалося зробити брейк за рахунку 2:2 та 3:3. Втримати перевагу українці не вдалося.
Даяні вдалося відігратися на тай-брейку, проте перемогти у першому сеті вона не змогла.
Друга партія розпочалася для українки не найкращим чином. Вона стартувала з невдалого гейму. Після чого Калінська зробила ще один брейк за рахунку 3:1.
Відігратися Ястремській не вдалося, тож вона достроково завершує свою боротьбу на турнірі у Москві.
- Для Ястремської це вже друга поразка на турнірах WTA. Перед цим вона програла у другому раунді змагань на турнірі в Індіан-Веллсі, де поступилася Паулі Бадосі.
- Також у турнірі у Москві зіграють ще три українці: Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Ілля Марченко.