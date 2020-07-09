Українська тенісистка Даяна Ястремська не тільки активно тренується, а ще й встигла приголомшити вболівальників красивою фотосесією. Дівчина знялась у зйомці на соціальну тематику, яку вболівальники осудили.

Світлини виклала 20-річна тенісистка у своєму Twitter. Вона коротко підписала світлини: "Рівність". Здавалось, що фанати високо оцінять цікаву фотосесію дівчини, але сталось інакше.

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Креативна фотосесія українки

Багатьох користувачів цей пост викликав негативну реакцію. Деякі користувачі навіть закликали Ястремську видалити свій профіль. У коментарях її критикують за те, що це блекфейс – карикатурне зображення чорношкірих людьми з білою шкірою, яке зараз вважається расизмом.



Фотосесія тенісистки / twitter.com/d_yastremska

Додамо, що раніше WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки. Також Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу. А на початку карантину створила штаб для підтримки людей.

Кар'єра Даяни Ястремської