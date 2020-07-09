Ястремська підтримала боротьбу з расизмом, але видалила фото після нищівної критики
Українська тенісистка Даяна Ястремська не тільки активно тренується, а ще й встигла приголомшити вболівальників красивою фотосесією. Дівчина знялась у зйомці на соціальну тематику, яку вболівальники осудили.
Світлини виклала 20-річна тенісистка у своєму Twitter. Вона коротко підписала світлини: "Рівність". Здавалось, що фанати високо оцінять цікаву фотосесію дівчини, але сталось інакше.
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Креативна фотосесія українки
Багатьох користувачів цей пост викликав негативну реакцію. Деякі користувачі навіть закликали Ястремську видалити свій профіль. У коментарях її критикують за те, що це блекфейс – карикатурне зображення чорношкірих людьми з білою шкірою, яке зараз вважається расизмом.
Фотосесія тенісистки / twitter.com/d_yastremska
Додамо, що раніше WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки. Також Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу. А на початку карантину створила штаб для підтримки людей.
Кар'єра Даяни Ястремської
- На юніорському рівні Ястремська досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, а також фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.
- На дорослому рівні дебют Даяни в турнірах WTA відбувся 2016 року на Istanbul Cup. Наступного року на цьому ж турнірі вона здобула свою першу перемогу, здолавши в першому колі Андреу Петкович.
- У липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток, першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі на турнірі Hong Kong Tennis Open. Українка перемогла у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Даяна не віддала своїм суперницям жодного сету і встановила рекорд України, здобувши титул у віці 18 років і 4 місяці.