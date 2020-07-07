Українська тенісистка Ястремська візьме участь у першому турнірі після карантину
З 3-го до 9 серпня в Італії відбудеться рестарт тенісного сезону. У Палермо пройде перший жіночий тенісний турнір WTA після карантину – Palermo Ladies Open. Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила в заявку.
25-а ракетка світу Ястремська одна з дев'яти представниць топ-30 рейтингу WTA, які візьмуть участь у турнірі. Про це повідомляє БТУ.
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Хто зіграє на турнірі
Крім українки, в заявці присутні ще 8 представниць з топ-30 рейтингу WTA:
- Аріна Соболенко (11)
- Петра Мартіч (15)
- Олена Рибакіна (17)
- Маркета Вондроушова (18)
- Марія Саккарі (20)
- Елізе Мертенс (23 )
- Донна Векіч (24)
- Катерина Александрова (27)
В інших тенісисток є ще тиждень, щоб заявитися на турнір. WTA перенесла остаточну дату заявки з 6 липня на 13 липня.
У кваліфікації турніру можуть взяти участь українки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
Про призовий фонд ґрунтового турніру поки не повідомляється.