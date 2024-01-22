Сім'я – це моя Україна, – Ястремська залишила щемливий меседж після виходу до 1/4 AO-2024: відео

Даяна Ястремська стала другою українською тенісисткою, яка пробилась до чвертьфіналу Australian Open-2024. 22 січня спортсменка із Одеси переграла "нейтральну" суперницю.

Понад дві години тривав поєдинок між Даяною Ястремською та білорускою Вікторією Азарєнко. У двох сетах українка закрила ворожу представницю – 6:7, 4:6, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Ястремська вибила експершу ракетку світу з Білорусі та вийшла в 1/4 Australian Open-2024: відео

Ястремська звернулась до України

Ястремська стала першою тенісисткою у світі (із кваліфікації 1999-го року), яка на одному мейджорі перемогла одразу двох переможниць турнірів серії Grand Slam.

Після звитяги в 1/8 фіналу Ястремська вже традиційно залишила послання для рідної країни на об'єктиві однією з камер у Мельбурні. Цього разу Даяна відзначилась зворушливим написом із подякою, додавши туди сердечко.

Сім'я – це моя Україна. Дякую,

– написала Ястремська.

Ястремська залишила напис "Сім'я – це моя Україна" на камері: дивіться відео

Раніше Ястремська вже залишала послання рідній країні після переможних поєдинків на AO-2024. До цього Даяна писала патріотичне гасло "Слава Україні!" та "Все буде Україна".

Також ще після перемоги у першому колі основи українська тенісистка привселюдно пригадала, як у будинок її бабусі влучила російська ракета.

Відзначимо, що на своєму шляху до чвертьфіналу Даяна пройшла не лише Азарєнко. До цього вона переграла в основі сітки Маркету Вондроушову, Варвару Грачову та Емму Наварро.

Цікаво! У чвертьфіналі Australian Open-2024 Ястремська зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка вийшла на Даяну через відмову іншої українки Еліни Світоліної. Все через те, що ще під час першого гейму перша ракетка України відчула різкий біль у спині та не змогла продовжити гру.

Їх зустріч відбудеться 23 січня. Це буде перше очне протистояння цих тенісисток.