Понад 400 дітей різних вікових категорій по черзі виходили на львівський корт, аби взяти участь у майстер-класі зіркових українських тенісистів. Далеко не щодня можна отримати настанови від своїх кумирів та світових зірок цього захопливого виду спорту.

Варто побачити Світоліна та Стаховський зіграли у теніс із військовими з центру "Unbroken": ексклюзивні кадри

Зірки тенісу у Львові

24 Канал відвідав спортивну подію у Львові, зібравши усе найцікавіше.

Першими на корт вийшли найдоросліші – група від 14 до 16 років, які одразу розділились на два корти. Світоліна та Стаховський по черзі виконували вправи з юними тенісистами. Окрім майстер-класу, Еліна та Сергій радо давали настанови та поради молодим спортсменам, які поки що лише мріють про виступи на рівні своїх зіркових кумирів.

Після чого на дітей чекав один із найприємніших моментів – автограф-сесія. Усі діти отримали плакати, на яких вже свої автографи залишили Сергій та Еліна. Також діти зробили собі на згадку круті світлини.

Далі на львівському корті по черзі з'явились групи тенісистів 12 – 13 та 10 – 11 років, які чудово проявили свої набуті навички на корті.

Майстер-клас Світоліної та Стаховського у Львові / Фото 24 Канал, Софія Кулай

Майстер-клас був настільки насичений на події, що в Еліни та Сергія просто не було часу видихнути. Не встигли усі щасливі діти піти з корту, як на покриві з'явились українські військові, які проходять реабілітацію у центрі "Unbroken".

Національний реабілітаційний центр "Незламні" ("Unbroken") Це місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Центр спеціалізується на реконструктивній хірургії, ортопедії та протезуванні (тут їх ще й виготовлюють).

Бійці з "Unbroken" на майстер-класі Світоліної та Стаховського / Фото 24 Канал, Софія Кулай

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Після чого Еліна та Сергій поспілкувались із пресою, яка акредитувалась на висвітлення події. Тенісисти поділились своїми враженнями від події у Львові. Світоліна пригадала, що востаннє була у міста Лева ще 15 років тому. Тому залюбки прогулялась чарівними вуличками міста, аби побачити, як змінилось місто за ці довгі роки.

Дуже класні емоції. Рада, що ми змогли провести майстер-клас. Прийшло дуже багато дітей, більше, аніж було у Києві,

– зауважила Еліна.

Також Світоліна розповіла, як змінилось її життя після народження донечки Скай та де виступатиме найближчим часом. Були від журналістів запитання й про жіночу збірну України, якою тепер на Кубку Біллі Джин Кінг опікуватиметься її Фонд.

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Останніми на корті з'явились дітлахи, які були поділені на дві групи – 7 – 9 та 4 – 6 років.

Світоліна та Стаховський вчергове принесли позитивні емоції для дітей, які не могли відірвати погляд від своїх кумирів.

Про майстер-клас та плани Фонду Світоліної

Директорка Фонду Еліни Світоліної Анна Поповченко розповіла, як вдалось зібрати в одному місці одразу двох топових персон тенісу – Еліну, яка не лише виступає у Турі, а й займається материнством, та Сергія, який захищає Україну від ворога.

Еліна щойно завершила свій виступ у Дубаї та вже готується до американської серії. У неї було лише два дні для того, щоб завітати в Україну. Вона приїхала до Польщі, а вже звідти машиною попрямувала у Львів. Далі в Еліни дуже складний графік, тому вона спеціально приїхала зараз. Чому саме у Львів?

По-перше, подібний захід ми рік тому проводили у Києві. Також цього року ми відвідували Харків, Дніпро. Їздили до військових, у школи, яким ми допомагаємо у Харкові. А у Львові вже давно не були. Ми знаємо, що тут оновили комплекс, де займається дуже багато дітей. Еліна дуже хотіла підтримати дітей, щоб вони продовжували займатись саме тенісом.

Наскільки важливі такі спортивні заходи в умовах війни в Україні?

Наразі шість наших тенісисток входять у ТОП-100, чим ми дуже пишаємось. Але якщо ти не будеш приділяти увагу молодому поколінню, то у нас може не бути майбутнього. Знаємо, що у Львові живе багато дітей-переселенців, є діти, яких ми знаємо особисто. Адже вони брали участь у програмах Фонду.

Чи планує Фонд Світоліної найближчим часом далі організовувати подібні події?

Обов'язково. Ми плануємо провести серію турнірів, як це було торік, разом із нашим партнером. Це був турнір по різних містах із завершальною програмою. Так званий підсумковий турнір. Діти отримали від нас гранд на 20 тисяч доларів.

Також в нас є діюча програма "Ментальне здоров'я". Цього року в ній взяло участь 60 людей, які працювали з психологом. Надалі будемо розвивати не лише цю програму, а й далі проводити майстер-класи від Фонду. Еліна дуже сильно працює у спортивній дипломатії, аби захищати інтереси на своєму фронті.



Малюнки дітей в умовах війни в Україні / Фото надане 24 Каналу