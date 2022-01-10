Ястремська на характері пробилась в основу турніру в Аделаїді
Джерело:24 канал
Даяна Ястремська успішно пройшла кваліфікацію турніру WTA 250 в Аделаїді (Австралія). Українська тенісистка обіграла бельгійку Елісон Ван Ейтванк.
Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)
Даяна Ястремська оформила другу поспіль перемогу у кваліфікації австралійського турніру. Цього разу українка провела на корті матч із трьох сетів. Тенісистки змагались у фіналі кваліфікації 1 годину 33 хвилини.
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У першому сеті спортсменки демонстрували однаковий рівень тенісу. Ключовим став п'ятий гейм, коли бельгійка з двома геймами повела у рахунку – 3:2.
Після цього Ейтванк віддала українці лише один розіграш. Натомість здобула ще три гейми та взяла перший сет – 6:3.
Камбек українки
На початку другої партії дівчата обмінялись люб'язностями, віддавши розіграші на своїх подачах. Бельгійська тенісистка зробила це двічі, а от Ястремська помилилась одного разу.
Спортсменки не поступались одна одній, але у десятому геймі за рахунку 4:5 Даяна зберегла розіграш на своїй подачі. Українка оформила гейм під нуль (0:40) – 4:6.
Третій вирішальний сет був за сценарієм другого. Знову тенісистки показували хороший теніс на австралійському корті, а українка у десятому геймі завершила партію – 4:6.До слова. За матч Даяна зробила 6 подач на виліт, таку ж кількість подвійних помилок, а її показник першої подачі склав 60%
- Ястремська пробилась в основну сітку турніру WTA 250, де виступають Еліна Світоліна та Марта Костюк.
- Свій наступний поєдинок Даяна зіграє проти чешки Терези Мартінцової (11 січня).
- Цікаво, що Ястремській вдасться здобути третю перемогу поспіль, а Світоліна переможе американку Медісон Кіз, то в 1/8 фіналу на фанатів чекає українське протистояння.