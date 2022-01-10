Ястремська на характері пробилась в основу турніру в Аделаїді

Даяна Ястремська успішно пройшла кваліфікацію турніру WTA 250 в Аделаїді (Австралія). Українська тенісистка обіграла бельгійку Елісон Ван Ейтванк.

Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Даяна Ястремська оформила другу поспіль перемогу у кваліфікації австралійського турніру. Цього разу українка провела на корті матч із трьох сетів. Тенісистки змагались у фіналі кваліфікації 1 годину 33 хвилини.

Варте уваги Костюк із яскравої перемоги стартувала на турнірі в Аделаїді

У першому сеті спортсменки демонстрували однаковий рівень тенісу. Ключовим став п'ятий гейм, коли бельгійка з двома геймами повела у рахунку – 3:2.

Після цього Ейтванк віддала українці лише один розіграш. Натомість здобула ще три гейми та взяла перший сет – 6:3.

Камбек українки

На початку другої партії дівчата обмінялись люб'язностями, віддавши розіграші на своїх подачах. Бельгійська тенісистка зробила це двічі, а от Ястремська помилилась одного разу.

Спортсменки не поступались одна одній, але у десятому геймі за рахунку 4:5 Даяна зберегла розіграш на своїй подачі. Українка оформила гейм під нуль (0:40) – 4:6.

Третій вирішальний сет був за сценарієм другого. Знову тенісистки показували хороший теніс на австралійському корті, а українка у десятому геймі завершила партію – 4:6.

Ястремська пробилась в основну сітку турніру WTA 250, де виступають Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Свій наступний поєдинок Даяна зіграє проти чешки Терези Мартінцової (11 січня).

Цікаво, що Ястремській вдасться здобути третю перемогу поспіль, а Світоліна переможе американку Медісон Кіз, то в 1/8 фіналу на фанатів чекає українське протистояння.

За матч Даяна зробила 6 подач на виліт, таку ж кількість подвійних помилок, а її показник першої подачі склав 60%