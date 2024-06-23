Даяна Ястремская (Украина) – Мирра Андреева 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

"Нейтральная" Мирра Андреева занимает 23 место в рейтинге WTA. Две предыдущие встречи теннисисток завершились в пользу россиянки, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Ястремской

В первом сете шла равная борьба. Однако Андреева сумела склонить чаши весов в свою пользу – 6:4. Вторая партия была уже за украинской теннисисткой. Даяна выиграла сет с идентичным счетом.

В решающем сете равная борьба шла до седьмого гейма. После этого Ястремская взяла три подряд розыгрыша – 6:3.

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В итоге украинка впервые обыграла соперницу в личных противостояниях и прошла в следующий круг.

На последнем турнире я проиграла в первом круге в квалификации, поэтому я уже очень устала от тренировок и хотела оставаться в турнире как можно дольше. Я просто играла, пыталась найти свою игру. Это отличная подготовка перед Уимблдоном. Играю здесь с большим удовольствием,

– прокомментировала свою победу Ястремская.

Во втором круге соревнований в Бад-Хомбурге Даяна сыграет против победительницы матча между Анжелик Кербер (Германия) и Дианой Шнайдер.