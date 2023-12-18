Житомирське Полісся різко увірвалось в еліту українського футболу. Минулого сезону підопічні Юрія Калитвинцева виграли Першу лігу, а тепер запалюють в УПЛ.

Розвиваються "вовки" не тільки у футбольному плані, а і в інфраструктурному. На підсумковій річній зустрічі із власником клубу Геннадієм Буткевичем був презентований проєкт нового стадіону.

Він вміщатиме близько 10 тисяч глядачів і знаходитиметься у парковій зоні, судячи з ілюстрації. Правда, вболівальники клубу також звернули на хмарочоси на задньому фоні, які начебто знаходяться у Житомирі.



Проєкт нового стадіону Полісся / інстаграм Олександра Денисова

Відзначається. що власник клубу бажає побудувати суто футбольну арену. Наразі Полісся грає на Центральному міському стадіоні, де є бігові доріжки та проводяться змагання з легкої атлетики.

Нагадаємо, що у літньо-осінній частині чемпіонату України Полісся виграло 9 з 17-ти матчів та пішло на перерву на третій сходинці. Відставання від лідерів Кривбаса та Дніпра-1 складає два бали.