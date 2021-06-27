Матриця у стилі Ломаченка: яскравий вихід українця на бій з Накатані – відео

У ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані. Український боксер ефектно з'явився на ринзі.

Ефектний вихід перед перемогою

Вихід Василя Ломаченка на ринг арени Virgin Hotels у Лас-Вегасі (США) був у стилі Матриці. Українець виходив на бій проти Масайоші Накатані під саундтрек із фільму "Матриця".

Більше про бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут: відео

Як Ломаченко виходив на ринг: відео

Також це дійство супроводжувалось димом. Японець вийшов у схожому стилі.

Вихід Накатані

Ломаченко – Накатані: головне про бій