Рекордний трансфер в історії Жирони: скільки витратив клуб Циганкова
Джерело:ФК Жирона
Жирону покинула чимала кількість творців успіху команди в минулому сезоні. Тепер перед головним тренером каталонського клубу стоїть завдання зберегти минулорічні позиції та не впасти нижче.
Сьогодні, 23 серпня, "червоно-білі" оголосили про трансфер атакуючого півзахисника – Ясера Аспрільї. Колумбієць підписав контракт з "жиронцями" до 2030 року.
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Деталі трансферу Аспрільї в Жирону
Ясер Аспрілья приєднався до Жирони з Вотфорда. Трансфер півзахисника 20-річного півзахисника обійшовся "червоно-білим" у рекордні 25 мільйонів євро, враховуючи бонуси.
До цього найдорожчим підписанням каталонського клубу був форвард Браги – Абель Руїс. Нападник коштував Жироні – 9 мільйонів євро.
Нагадаємо, що цього літа каталонців покинули такі лідери, як Артем Добвик (Рома), Савіньо (Манчестер Сіті), Ерік Гарсія (Барселона) та Алеш Гарсія (Баєр Леверкузен).
Минулого сезону колумбійський півзахисник відзначився шістьма голами та зробив вісім асистів. За свою збірну футболіст відіграв 6 матчів та забив 2 голи.