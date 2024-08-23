Рекордний трансфер в історії Жирони: скільки витратив клуб Циганкова

Жирону покинула чимала кількість творців успіху команди в минулому сезоні. Тепер перед головним тренером каталонського клубу стоїть завдання зберегти минулорічні позиції та не впасти нижче.

Сьогодні, 23 серпня, "червоно-білі" оголосили про трансфер атакуючого півзахисника – Ясера Аспрільї. Колумбієць підписав контракт з "жиронцями" до 2030 року.

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Деталі трансферу Аспрільї в Жирону

Ясер Аспрілья приєднався до Жирони з Вотфорда. Трансфер півзахисника 20-річного півзахисника обійшовся "червоно-білим" у рекордні 25 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

До цього найдорожчим підписанням каталонського клубу був форвард Браги – Абель Руїс. Нападник коштував Жироні – 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що цього літа каталонців покинули такі лідери, як Артем Добвик (Рома), Савіньо (Манчестер Сіті), Ерік Гарсія (Барселона) та Алеш Гарсія (Баєр Леверкузен).

Ясер Аспрілья – новий гравець Жирони / Фото ФК Жирона

Минулого сезону колумбійський півзахисник відзначився шістьма голами та зробив вісім асистів. За свою збірну футболіст відіграв 6 матчів та забив 2 голи.