Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту та здобула олімпійську ліцензію

Українська легкоатлетка вперше в кар'єрі змогла виграти змагання на ЧС, стрибнувши на висоту більше двох метрів. Натомість ще одна українка опинилась у топ-5.

У Будапешті підійшов до закінчення чемпіонат світу з легкої атлетики. На останній ігровий день було винесене змагання зі стрибків у висоту, пише 24 канал.

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До фінальної стадії пройшли дві українки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Остання вважалась однією із фавориток турніру і врешті-решт таки виграла його.

Ярослава подолала три з чотирьох висот на шляху до 1,99 метра з першої спроби. До цієї позначки змогли дістатися лише вона та австралійки Оліслагерс і Паттерсон.

Всі вони пішли підкорювати 2,01 метра, але це вдалось зробити лише українці з другої спроби. Таким чином, Магучіх вперше в кар'єрі стає чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У 2019 та 2022 роках вона була другою.

Неймовірно почуваюся. Таки здобула золото для своєї країни! Ми ніколи не здаємося і будемо боротися до самого кінця,

– заявила Магучіх після перемоги.

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При цьому Ярослава впевнено виконала олімпійський норматив (1,97 метра) та отримала третю для України ліцензію у цій дисципліні. Раніше путівки до Парижу здобули Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Остання, до слова, у фіналі ЧС-2023 посіла п'яте місце з результатом 1,94 метра.