Росія обстріляла училище в Дніпрі, де навчалася Магучіх: атлетка емоційно звернулася до світу

Росіяни обстріляли спортивну школу у Дніпрі, в якій розпочинала кар'єру зіркова стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Титулована спортсменка засудила черговий теракт Росії, звернувшись до до світової спільноти.

У вівторок, 2 квітня, Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру. Внаслідок чергового терористичного акту росіян була пошкоджена спортивна школа, в якій, зокрема, займалася зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

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Магучіх відруагувала на черговий теракт Росії

Будівля, разом із тренувальною базою футбольного клубу СК Дніпро-1, була пошкоджена під час навчального дня. Про постраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації.

"Сьогодні російські терористи знову завдали масованого ракетного удару по Дніпру. По місту, де живуть і навчаються майже 1 мільйон людей, дітей, жінок і старих.

Осколки ворожої ракети влучили в спортшколу Дніпра, де починалася моя спортивна кар’єра, де були встановлені мої перші рекорди. Вся будівля була пошкоджена під час звичайного навчального дня, пропостраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації", – написала Ярослава Магучіх.

22-річна бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 закликала світову спільноту не закривати очі на криваві теракти росіян. А також нагадала, що поразка України означатиме поразку усього цивілізованого світу.

"Я закликаю весь світ, всю Європу звернути увагу на черговий теракт з боку Росії. Україну нищать щодня, щохвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного, хто хоче жити у світі без війни.

Якщо Україна програє цю війну, то програє світ. Добро програє. Чесність програє. Ми не пробачимо, ми помстимося", – написала Магучіх.

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Досягнення Ярослави Магучіх