Україна здобула першу медаль у стрільбі з лука на Європейських іграх-2023. У фіналі "синьо-жовта" збірна поступилась іспанцям.

Варте уваги Європейські ігри-2023: Україна здобула третю перемогу у стрибках у воду

Зовсім трішки не вистачило

Анастасія Павлова та Іван Кожокарь змогли вибороти срібні медалі у міксттурнірі зі стрільбі з олімпійського луку на континентальних змаганнях, які проходять у Польщі. У перший день Європейських-ігор-2023 були розіграні в чоловічому та жіночому командному турнірі зі стрільби з олімпійського луку, а от у другий день фіналів відбулися розіграші медалей у змішаних командних турнірах зі стрільби з лука, де і тріумфували українці.

На шляху до фіналу Павлова та Кожокарь виявилися сильнішими за дуети із Франції (5:3) та Молдови (5:4). У фінальному поєдинку "синьо-жовтій" команді довелося протистояти Іспанії. Дуель виявилась складною та не піднімаємою ношею для представників України, оскільки вона розпочала з втраченої перемоги у першому сеті. Павлова та Кожокарь вели 20:17, але у підсумку втратили перевагу та дозволили суперникам взяти нічию (37:37). Другий сет Україна програла уже програла (35:38 ).

Такий розвиток подій свідчив про те, що Павлова та Кожокарь мали обов'язково вигравати третю партію, аби продовжити боротьбу. Проте і фінальний сет закінчився перемогою Іспанії (37:38) та тотальною поразкою українців. Таким чином і стала відома доля чемпіонства – 1:5 (37-37, 35-38, 37-38). Проте українці гордо вибороли свої "срібні" нагороди.

Варто відзначити. Окрім боротьби за перемоги на Європейських іграх, Павлова та Кожокарь змагалися за здобуття двох ліцензій на Олімпіаду-2024. Її отримали б чемпіони змагань - по одній для виступів на чоловічому та жіночому турнірах.