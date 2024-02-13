Олімпійська чемпіонка та триразова чемпіонка світу у стрибках у висоту Марія Ласіцкене розповіла росЗМІ, що втратила більшу частину заробітку через недопуск російських легкоатлетів до міжнародних змагань. Про це пише 24 Канал.

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Російські атлети бідкаються на заробіток

"На "руській зимі" за перше місце дають 200 тисяч рублів, за друге – 120 тисяч, за третє – 80 тисяч. За кордоном це, звичайно, інші суми: перше місце у Діамантовій лізі – 10 тисяч доларів та можуть бути за приїзд 5 тисяч, наприклад.

За рахунок чого живе професійний спортсмен? Якщо говорити про мене, я втратила більш ніж половину заробітку – це факт. Діамантова ліга, бонусні гроші від екіпірувальника... Це великі втрати, які ніхто не збирається та не буде, я думаю, відшкодовувати", – заявила вона.

Росіянка почала бідкатися, що їй доводиться виступати на всіх внутрішніх турнірах.

"У Росії мені потрібно виграти всі змагання за рік, щоб хоч якось повернути собі призові за перемогу на одній Діамантовій лізі. Це незрівнянно, це сумно. В якийсь момент спорт стає не лише твоєю улюбленою справою, а справжньою професією, завдяки якій ти годуєш сім'ю", – додала Ласіцкене.

Що відомо про росіянку