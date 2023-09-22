Заслужила низкою звитяг: Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року

Ярослава Магучіх стабільно демонструє свій високий клас на міжнародній арені. Українку готові достойно відзначити.

Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року. До іншої номінації потрапив ще один українець.

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Все в руках долі

Ярослава Магучіх підкорює все нові вершини на міжнародній арені, що, звичайно, не залишилось поза увагою провідних експертів. Українка готується до завоювання звання найкращої у своїй справі у світі. Магучіх номінована за версією Європейська асоціація легкої атлетики. Також за перемогу в номінації "Зірка, що сходить" від European Athletics позмагається Михайло Брудін, який спеціалізується на метанні диска.

З Ярославою за звання "найкращої" поборються такі спортсменки, як: Івана Вулета (Сербія, стрибки у довжину), Наффісату Тіам (Бельгія, багатоборство), Марія Перес (Іспанія, спортивна ходьба), Вільма Мурто (Фінляндія, стрибки з жердиною), Наталя Качмарек (Польща, біг на короткі дистанції), Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія, багатоборство), Кілі Годжкінсон (Велика Британія, біг на середні дистанції), Сфіан Хассан (Нідерланди, біг на середні і довгі дистанції) та Фемке Бол (Нідерланди, біг на короткі дистанції та бар'єрний біг).

Також варто відзначити, що переможця визначатимуть за допомогою голосування фанатів, національних федерацій, експертів, а також представників ЗМІ. До того ж кожне голосування становитиме чверть від загального результату номінації.

Досягнення Ярослави

Українка – лідерка цього сезону, встановивши результатом 2,03 метра.

Також цьогорічної кампанії Магучіх завоювала перемогу на чемпіонаті світу на відкритому повітрі, здобула "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні та вийшла на найвищу сходинку на п'єдесталі пошани на Європейських іграх.

Ба більше, Ярослава вдруге поспіль виграла фінал "Діамантової ліги".