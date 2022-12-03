Ярослав Ракіцький залишився без команди: гравець розірвав контракт із турецьким клубом

Колишній захисник збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракіцький покинув турецький Адана Демірспор. Де продовжить кар'єру футболіст наразі невідомо.

Український футболіст Ярослав Ракіцький несподівано вирішив розірвати контракт із турецьким клубом Адана Демірспор. Про своє рішення захисник повідомив у в Instagram.

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Дякую, Адана, що підтримали у непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам! Наше співробітництво припинено,

– написав Ракіцький.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький підписав контракт із Адана Демірспором у липні цього року. Термін угоди був розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один рік.

У нинішньому сезоні Ракіцький зіграв 9 матчів, у яких він відзначився одним асистом. У пасив українця можна записати два вилучення, які він заробив під час матчів у турецькій Суперлізі.

Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Ярослава по Зеніту росіянин Артем Дзюба теж розірвав контракт із Адана Демірспор. Форвард не витримав конкуренцію в турецькій команді.