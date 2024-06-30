"Дякую, мій українській Донецьк": Ракіцький зворушливо попрощався з Шахтарем
Джерело:Інстаграм Ярослава Ракіцького
Колишній захисник збірної України Ярослав Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря. Досвідчений футболіст повідомив новину у соцмережах.
Ярослав Ракіцький у своєму інстаграмі зворушливо попрощався з рідним Шахтарем та уболівальниками. Захисник вже вдруге під час своєї кар'єри залишає донецький клуб.
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Ракіцький: Я віддавав всього себе за рідний клуб
34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.
"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.
Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.
Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!
Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце.
Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", – написав Ракіцький.
Ракіцький попрощався з Шахтарем / фото з інстаграму футболіста
Свої коментарі під постом Ярослава залишили ексгравець збірної України Євген Коноплянка, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, а також колишні одноклубники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Василь Кобін та багато інших.
Вони подякували легендарному футболісту за роки проведені в Шахтарі.
Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький вдруге залишив Шахтар. У 2019 році захисник став гравцем російського Зєніта. Тоді цей перехід супроводжувався грандіозним скандалом. У підсумку Ракіцький втратив місце в національній збірній України.
Однак на початку повномасштабного вторгнення Ярослав розірвав контракт з клубом країни-агресорки. Наразі футболіст активно допомагає українським військовим та регулярно приїздить на передову.
Головне про кар'єру Ракіцького в Шахтарі
- Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький є вихованцем академії донецького Шахтаря. За основну команду дебютував у 2009 році, коли йому виповнилося 20 років.
- За "гірників" легендарний футболіст зіграв 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 асистів.
- Разом з Шахтарем десять разів ставав чемпіоном України, виграв сім Кубків України та шість Суперкубків.
- Наразі Ракіцький не планує завершувати кар'єру. Він розглядає варіанти працевлаштування. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро.