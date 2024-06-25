Ще на початку травня з'явилися чутки, що Шахтар підписав Кіріла Фесюна за пристойну суму. За виручені кошти Колос планує підсилити команду.

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Фесюн офіційно в Шахтарі

Контракт голкіпера з клубом розрахований на 5 років.

Кіріл Фесюн розпочав свій футбольний шлях у чернігівській Юності, де навчався в академії з 2015 до 2019 року. Після цього він перейшов до полтавської Ворскли, де здобував досвід у юнацькій та молодіжній командах.

2021 рік став для Фесюна знаковим: він перейшов до Колоса та 18 вересня дебютував в УПЛ. У сезоні 2023/24 він завоював місце основного воротаря команди з Ковалівки.

Фесюн також активно виступає за збірну України. 2 липня 2021 року він дебютував у складі молодіжної збірної U21, де на цей момент провів 10 ігор. З весни 2024 року він захищає ворота олімпійської збірної U23, з якою у червні здобув перемогу на престижному міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції.

Довідка. Кіріл Фесюн у сезоні-2023/2024 зіграв за Колос 29 матчів, у яких пропустив 31 м'яч та 12 разів залишав ворота "сухими".

Відзначимо, що голкіпер Колоса за підсумками сезону посів третю позицію у голосуванні за найкращого воротаря УПЛ.