Ярослав Ракіцький у своєму інстаграмі зворушливо попрощався з рідним Шахтарем та уболівальниками. Захисник вже вдруге під час своєї кар'єри залишає донецький клуб.

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Ракіцький: Я віддавав всього себе за рідний клуб

34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.

"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.

Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце.

Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", – написав Ракіцький.

Ракіцький попрощався з Шахтарем / фото з інстаграму футболіста

Свої коментарі під постом Ярослава залишили ексгравець збірної України Євген Коноплянка, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, а також колишні одноклубники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Василь Кобін та багато інших.

Вони подякували легендарному футболісту за роки проведені в Шахтарі.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький вдруге залишив Шахтар. У 2019 році захисник став гравцем російського Зєніта. Тоді цей перехід супроводжувався грандіозним скандалом. У підсумку Ракіцький втратив місце в національній збірній України.

Однак на початку повномасштабного вторгнення Ярослав розірвав контракт з клубом країни-агресорки. Наразі футболіст активно допомагає українським військовим та регулярно приїздить на передову.

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