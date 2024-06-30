Ярослав Ракицкий в своем инстаграме трогательно попрощался с родным Шахтером и болельщиками. Защитник уже второй раз во время своей карьеры покидает донецкий клуб.
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Ракицкий: Я отдавал всего себя за родной клуб
34-летний футболист написал пост на украинском языке и вспомнил Донецк.
"С 12 лет и до сегодня я отдавал и оставлял свое сердце, себя, донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.
Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.
Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!
Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.
Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", – написал Ракицкий.
Ракицкий попрощался с Шахтером / фото из инстаграма футболиста
Свои комментарии под постом Ярослава оставили экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, олимпийский чемпион Олег Верняев, а также бывшие одноклубники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Василий Кобин и многие другие.
Они поблагодарили легендарного футболиста за годы проведенные в Шахтере.
Напомним, что Ярослав Ракицкий во второй раз покинул Шахтер. В 2019 году защитник стал игроком российского Зенита. Тогда этот переход сопровождался грандиозным скандалом. В итоге Ракицкий потерял место в национальной сборной Украины.
Однако в начале полномасштабного вторжения Ярослав разорвал контракт с клубом страны-агрессора. Сейчас футболист активно помогает украинским военным и регулярно приезжает на передовую.
Главное о карьере Ракицкого в Шахтере
- Напомним, что Ярослав Ракицкий является воспитанником академии донецкого Шахтера. За основную команду дебютировал в 2009 году, когда ему исполнилось 20 лет.
- За "горняков" легендарный футболист сыграл 358 матчей, забил 18 голов и отдал 35 ассистов.
- Вместе с Шахтером десять раз становился чемпионом Украины, выиграл семь Кубков Украины и шесть Суперкубков.
- Сейчас Ракицкий не планирует завершать карьеру. Он рассматривает варианты трудоустройства. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.