Четверта нагорода для "синьо-жовтих" на турнірі: українець здобув "бронзу" на ЧС-2023 з боротьби

Ярослав Фільчаков продемонстрував справжній клас на міжнародній арені. Медаль стала четвертою для України на змаганнях.

Ярослав Фільчаков виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу-2023 з боротьби. Він став "першим у своєму роді" на змаганнях серед українців цього року.

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Складний успіх

Ярослав Фільчаков достойно виступив на міжнародній першості, котра проходить у столиці Сербії Белграді, оскільки зміг вийти на третю сходинку п'єдесталу пошани у ваговій категорії до 82 кілограмів. Цікаво, що бронзова медаль Ярослава стала першою нагородою для представників України в греко-римському стилі і четвертою загалом для нашої збірної на чемпіонаті світу-2023 з боротьби.

Спортсмени, які здобули медалі ЧС-2023 у Сербії: Юлія Ткач-Остапчук ("срібло", жіноча боротьба, 59 кілограмів), Василь Михайлов ("бронза" вільна, 79 кілограмів), Ірина Коляденко ("бронза", жіноча боротьба , 62 кілограмів), Ярослав Фільчаков ( "бронза", греко-римська, 82 кілограмів).

Українець розпочав виступи із сутички з корейським борцем Седжін Яном в 1/8 фіналу та переміг опонента з рахунком 9:0. Та от у чвертьфіналі Філінчаков поступився іранцю Аліреза Азізхуну Мохмадіпіані (1:4), проте наш українець по максимуму згодом використав свій втішний шанс. Діло в тому, що Ярослав впевнено спершу здолав господаря килима серба Бранко Ковачевіча (9:0), а далі у вирішальній зустрічі, котра була рівною, взяв гору над Міхаілом Браду з Молдови (1:1), що і принесло "бронзу" Філінчакову.

До того ж варто відзначити, що медаль на ЧС-2023 стала другою нагородою світового ґатунку для Ярослава Фільчакова, який є чинним віцечемпіоном Європи. На торішній міжнародній першості, котра також проходила у Белграді, він так само став третім. До того ж вагова категорія до 82 кілограмів не входить у програму Ігор у Парижі, тому олімпійської ліцензії Фільчаков не здобув.