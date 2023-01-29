Повернення блудного сина: ФК Львів підписав гравця, який попався на договірних матчах у Білорусі

Футбольний клуб Львів підсилюється перед початком другої частини сезону-2022/2023. За львів'ян знову виступатиме скандальний лівий вінгер Ярослав Богунов.

Львівський клуб не повідомляє терміну контракту з футболістом. Але на порталі Transfermarkt є інформація, що Ярослав Богунов підписав контракт із ФК Львів до кінця червня 2023 року.

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Знову зіграє у футболці Львова

В українському клубі півзахисник виступатиме під 10-м номером.

Новий-старий клуб Богунова продовжує готуватись до другої частини сезону УПЛ у Туреччині. 27 січня команда у складі 18 гравців вирушила за кордон. Вже безпосередньо на зимових зборах до клубу доєднається група потенційно нових футболістів Львова, одним із таких став якраз Ярослав Богунов.

Відзначимо, що Богунов вже виступав за львів'ян із липня 2019-го по кінець жовтня 2020-го року. Якраз до його усунення від футболу через договірні зустрічі. Богунов був одним із лідерів у складі львівського клубу та вже має у своєму активі 33 матчі за львів'ян.

Скандальне минуле Богунова

У серпні 2020 року Богунов отримав 2-річну дискваліфікацію. Спершу від Федерації футболу Білорусі, а вже згодом від ФІФА. Покарання Ярослав отримав за участь у договірних матчах у складі білоруського Нафтану, за який він виступав із березня по липень 2017 року.

ФК Львів намагався прибрати бан із свого футболіста, але Всесвітня організація футболу відхилила усі апеляції львівського клубу. У підсумку – Богунова відсторонили від футболу до 5 серпня 2022 року. Тепер футболіст спробує реанімувати свою кар'єру.

23 серпня 2022 року Богунов перейшов у вишгородський Діназ. Це був перший клуб Ярослава після дискваліфікації. За команду Першої ліги України провів 14 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.