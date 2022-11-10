Змазаний дебют в АПЛ: Ярмолюк переплюнув Зінченка та Миколенка
Джерело:сайт Брентфорда
Єгор Ярмолюк провів свої дебютні 18 хвилин у футболці головної команди Брентфорда. Дебют українця був змазаним через поразку.
Брентфорд поступився Джиллінгему за підсумками серії післяматчевих пенальті у третьому колі Кубка англійської ліги (5:6). Єгор Ярмолюк вперше з'явився на футбольному полі не у футболці команди "В".
До теми Ярмолюк з ганебної поразки у Кубку англійської ліги дебютував за Брентфорд
Франк: Це був хороший момент для нього
Попри поразку головний тренер "бджіл" високо оцінив дебют українського півзахисника. Томас Франк розповів, що привітав Ярмолюка з дебютом, на який він заслужив.
Це був хороший момент для нього. Я привітав його у роздягальні. Ми завжди щасливі у таких моментах, це треба святкувати. Він заслужив на дебют і, гадаю, зіграв чудово,
– сказав наставник "бджіл".
Також Ярмолюк увійшов в історію виступів українців в АПЛ. Єгор став наймолодшим українським футболістом, який дебютував в Англійській Прем'єр-лізі. Зробив він це у 18 років.
Ярмолюку вдалось перестрибнути показник Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Олега Лужного.
Скромна кар'єра Ярмолюка у Брентфорді
- У середині липня 2022 року Ярмолюк офіційно перейшов в англійський Брентфорд. Українець уклав угоду з "бджолами" до 30 червня 2025-го. У контракті півзахисника є пункт пролонгації співпраці ще на один рік.
- Останнім клубом Єгора до переходу в АПЛ було Дніпро-1.
- Загалом виступає більше за другу команду Брентфорда.