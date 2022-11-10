Змазаний дебют в АПЛ: Ярмолюк переплюнув Зінченка та Миколенка

10 листопада 2022 , 09:09
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Джерело:

сайт Брентфорда

Єгор Ярмолюк провів свої дебютні 18 хвилин у футболці головної команди Брентфорда. Дебют українця був змазаним через поразку.

Брентфорд поступився Джиллінгему за підсумками серії післяматчевих пенальті у третьому колі Кубка англійської ліги (5:6). Єгор Ярмолюк вперше з'явився на футбольному полі не у футболці команди "В".

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Франк: Це був хороший момент для нього

Попри поразку головний тренер "бджіл" високо оцінив дебют українського півзахисника. Томас Франк розповів, що привітав Ярмолюка з дебютом, на який він заслужив.

Це був хороший момент для нього. Я привітав його у роздягальні. Ми завжди щасливі у таких моментах, це треба святкувати. Він заслужив на дебют і, гадаю, зіграв чудово,
– сказав наставник "бджіл".

Також Ярмолюк увійшов в історію виступів українців в АПЛ. Єгор став наймолодшим українським футболістом, який дебютував в Англійській Прем'єр-лізі. Зробив він це у 18 років.

Ярмолюку вдалось перестрибнути показник Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Олега Лужного.

Скромна кар'єра Ярмолюка у Брентфорді

  • У середині липня 2022 року Ярмолюк офіційно перейшов в англійський Брентфорд. Українець уклав угоду з "бджолами" до 30 червня 2025-го. У контракті півзахисника є пункт пролонгації співпраці ще на один рік.
  • Останнім клубом Єгора до переходу в АПЛ було Дніпро-1.
  • Загалом виступає більше за другу команду Брентфорда.
Автор: Софія Кулай