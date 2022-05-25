Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули у розташування збірної у Словенії

Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко прибули до табору збірної Україні після закінчення сезону в Англії. 24 травня футболісти провели своє перше тренування у Словенії.

Приїзд "англійців" до табору збірної

Національна команда майже у повному складі тренується до відбіркового матчу плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй у Словенії. Єдиний, хто досі не приєднався до розташування команди, є Андрій Лунін, який разом з Реалом готується до фіналу Ліги чемпіонів.

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Ярмоленко, Зінченко та Миколенко 24 травня приєднались до розташування "синьо-жовтих". Андрій та Олександр навіть встигли взяти участь в денному тренуванні, а от Віталій займався по індивідуальній програмі через забій гомілкостопу.

Зазначають, що травма захисника Евертона не є серйозною, тому вже завтра він працюватиме в загальній групі. Також заняття у вівторок пропускали Микола Шапаренко та Михайло Мудрик – у них незначні пошкодження. Захисник Денис Попов завершує курс реабілітації.

Решта гравців, у тому числі Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, повноцінно відпрацювали програму вечірнього тренування, що містить пробіжку, розминку, квадрати, тактичні та ігрові серії.

Миколенко востаннє був у таборі збірної ще у вересні, Ярмоленко та Зінченко – у листопаді. Футболісти зізнавалися, що просто не могли дочекатися, коли знову відчують атмосферу національної команди.

Збірна України готується до важливого матчу