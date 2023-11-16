Капітан збірної України зазначив, що таким чином російські спортсмени зможуть наблизити своє повернення на міжнародні змагання. Про це він заявив у спеціальному відеозверненні, яке було опубліковано на ютуб-каналі "Хочу жить".

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Ярмоленко закликає росіян здаватися полон

Ярмоленко нагадав, що мовчазна підтримка російських спортсменів війни в Україні призвела до жорстких санкцій щодо РФ на міжнародній арені.

"Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань, або виступати під прапором якоїсь держави 404", – сказав Ярмоленко.

Відеозвернення українського гравця

Він також закликав здаватися в полон російських військових, нагадавши, що Україна дотримується гуманітарного права, а також готова будь-якої миті піти на обмін.

"Ті росіяни, які мають почуття самозбереження, які хочуть жити і не хочуть ставати гарматним м'ясом кремлівського діда, можуть звернутися до "Хочу жить". Також це стосується наших співвітчизників із окупованих територій, яких змушують воювати в окупаційних військах. У разі звернення до "Хочу жить", їм гарантовано допоможуть, переведуть через лінію фронту та заберуть у комфортний полон у спеціально безпечному місці. Усі українці, в кого є до кого звернутися до РФ, агітуйте здаватися за програмою "Хочу жить", – додав футболіст.